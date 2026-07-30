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  • Эргономичный бизнес-монитор повышает продуктивность работы
  • Эргономичный бизнес-монитор повышает продуктивность работы
  • Эргономичный бизнес-монитор повышает продуктивность работы
  • Эргономичный бизнес-монитор повышает продуктивность работы

Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор со светодиодной подсветкой

190BL1CS/00

Эргономичный бизнес-монитор повышает продуктивность работы
Благодаря функции SmartImage, фронтальной стереосистеме, порту USB и базе Ergo энергоэффективный бизнес-монитор 190BL1 помогает пользователю повысить производительность работы
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Эргономичный бизнес-монитор повышает продуктивность работы

  • B Line

  • 48,3 см (19")

  • Формат 16:10

Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Регулировка по высоте в пределах 70 мм для комфортного просмотра

База Compact Ergo — эргономичная подставка для мониторов Philips с регулируемой высотой, уровнем наклона и поворота. Индивидуальная настройка для использования с максимальным комфортом и эффективностью.

Регулировка угла наклона и поворота монитора для идеального угла просмотра

Наклон и вращение экрана — это встроенный в основание механизм, который позволяет вращать и наклонять монитор вперед и назад.

Технические характеристики

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