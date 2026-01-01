Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
190EL1SB/00
Светодиодный дисплей: фантастический контраст!
Экологичный светодиодный дисплей с непревзойденным коэффициентом контрастности 1000000:1.190EL1 с двойными входами, естественными цветами, функцией SmartContrast и глянцевым покрытием — ваш лучший выбор
19'' (48,3 см) E-line
1440x900 HD+
Монитор высокой четкости — это устройство отображения данных, разработанное с целью отображения изображения высокого качества, и способное принимать сигналы от таких источников вещания, как телеприставки HD. HD-монитор обеспечивает более высокое качество изображения по сравнению с прогрессивной разверткой, отвечает высоким стандартам, установленным для экранов высокой четкости, обеспечивает превосходное качество изображения при приеме сигналов за счет универсального соединения как для аналоговых VGA или цифровых соединений DVI без сжатия, а также поддерживает защиту от копирования HDCP. Поддерживает разрешения: 720p (1280x720p @ 50 и 60 Гц с прогрессивной разверткой) и 1080i (1920x1080i @ 50 и 60 Гц с чересстрочной разверткой).
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы