Готов к воспроизведению содержимого HD

Монитор высокой четкости — это устройство отображения данных, разработанное с целью отображения изображения высокого качества, и способное принимать сигналы от таких источников вещания, как телеприставки HD. HD-монитор обеспечивает более высокое качество изображения по сравнению с прогрессивной разверткой, отвечает высоким стандартам, установленным для экранов высокой четкости, обеспечивает превосходное качество изображения при приеме сигналов за счет универсального соединения как для аналоговых VGA или цифровых соединений DVI без сжатия, а также поддерживает защиту от копирования HDCP. Поддерживает разрешения: 720p (1280x720p @ 50 и 60 Гц с прогрессивной разверткой) и 1080i (1920x1080i @ 50 и 60 Гц с чересстрочной разверткой).