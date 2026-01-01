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Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор с функцией SmartImage

190S1CS/00

Эргономичный дисплей повышает продуктивность работы

Эргономичный бизнес-монитор 190S1 повышает продуктивность благодаря функциям SmartImage, SmartContrast, SmartControl и TrueVision

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Эргономичный дисплей повышает продуктивность работы

  • 48 см (19") широкоформ. S-line

  • Формат 16:10

Регулировка угла наклона и поворота монитора для идеального угла просмотра

Наклон и вращение экрана — это встроенный в основание механизм, который позволяет вращать и наклонять монитор вперед и назад.

Стандарт EPEAT Silver подтверждает безопасность для окружающей среды

Сертифицированные мониторы Philips стандарта EPEAT Silver обеспечивают безопасность для человека и окружающей среды и имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов парниковых газов, негативно влияющих на климат планеты. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Стандарт EPEAT Silver действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.

Двойной вход принимает и аналоговые VGA и цифровые DVI сигналы.

Двойной вход обеспечивает разъемы для входа как по аналоговому VGA, так и по цифровому DVI сигналам.

Технические характеристики

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