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  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения
  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения
  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения
  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения
  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения
  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения

Больше не доступен

ЖК-монитор

190V3AB5/00

Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения
Наслаждайтесь отличным качеством изображения на ЖК-экране в стильном глянцевом корпусе. Оборудован стерео АС. Выбор очевиден!
Посмотреть все преимущества

благодаря стереозвучанию

Наслаждайтесь отличным качеством яркого изображения

  • V Line

  • 48,3 см (19")

Встроенные акустические системы помогают сохранить порядок на столе

Два стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

Контрастность SmartContrast 10 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

Контрастность SmartContrast 10 000 000:1 для насыщенных оттенков черного

Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.

Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

Технические характеристики

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