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  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
  • Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

Больше не доступен

ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

190V4LSB2/00

Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
Оцените яркое и реалистичное светодиодное LED-изображение и стильный глянцевый корпус. С функцией SmartControl Lite. Выбор очевиден!
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Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

  • V Line

  • 48,3 см (19")

Светодиодная LED-технология для ярких цветов

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Технические характеристики

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