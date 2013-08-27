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Більше не доступний

190V4LSB2 LCD monitor with LED backlight

190V4LSB2/00

3.7
| (3) Відгуки
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Світлодіодна технологія для яскравих кольорів

Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

Легке налаштування дисплея за допомогою SmartControl Lite

SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

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Відгуки

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3.7

з 5

3

Відгуки

3
1

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Vynikajuca kvalita

Kupil som si monitor Philips a som s ním veľmi spokojný,je usporný a má pekné farby.Aj moja dcéra si ho obľúbila a často pozerá rozprávky....

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED

19/12/2013

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd.

W tym przedziale cenowym ów monitor jest najlepszym wyborem.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

16/11/2013

Polska

Polska

Łączną ocenę obniża niska jakość podświetlenia ekranu

Wygląd ekranu silnie zależy od kąta obserwacji w pionie. Obraz oglądany nawet nieznacznie z góry jest blady i mało kontrastowy. Ten sam motyw oglądany nieznacznie z dołu mocno ciemnieje i traci szczegóły w partiach ciemnych. Przy zakupie nie sprawdziłem jakości obrazu i kierowałem się atrakcyjną ceną i dotychczasowymi, pozytywnymi doświadczeniami z wyrobami Philips Nie spodziewałem się tego w wyrobie znanej firmy o pewnej renomie. Wady tej nie rekompensuje mały pobór energii ani bardzo wygodne menu. Oceniając wysoko wygląd wyrobu miałem na myśli jego design.

Цей відгук про 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

Цей відгук про 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

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