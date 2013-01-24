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ЖК-монитор

193V5LSB2/01
Общая оценка / 5
  • Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
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    ЖК-монитор

    193V5LSB2/01
    Общая оценка / 5

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркие изображения с этим LED-дисплеем Philips. Компактный дизайн и крепление VESA позволят создать идеальную рабочую конфигурацию. Отличный выбор! Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркие изображения с этим LED-дисплеем Philips. Компактный дизайн и крепление VESA позволят создать идеальную рабочую конфигурацию. Отличный выбор! Узнать обо всех преимуществах

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркие изображения с этим LED-дисплеем Philips. Компактный дизайн и крепление VESA позволят создать идеальную рабочую конфигурацию. Отличный выбор! Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор

    Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

    Оцените яркие изображения с этим LED-дисплеем Philips. Компактный дизайн и крепление VESA позволят создать идеальную рабочую конфигурацию. Отличный выбор! Узнать обо всех преимуществах

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      Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

      • V Line
      • 47 см (18,5")

      Светодиодная LED-технология для ярких цветов

      Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

      Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

      Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        TFT-ЖКД
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        18,5 дюймов / 47 см
        Рабочая область просмотра
        409,8 (В) x 230,4 (Ш)
        Формат изображения
        16:9
        Оптимальное разрешение
        1366 x 768 @ 60 Гц
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Яркость
        200  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        700:1
        Шаг пикселей
        0,30 x 0,30 мм
        Угол просмотра
        • 90 º (Г) / 65 º (В)
        • @ C/R > 10
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Частота сканирования
        30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
        sRGB
        Да

      • Подключения

        Вход сигнала
        VGA (аналоговый)
        Синхронизация входного сигнала
        Раздельная синхронизация

      • Комфорт

        Удобство пользователя
        Вкл./выкл. питание
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Итальянский
        • Японский
        • Корейский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Шведский
        • Традиционный китайский
        • Турецкий
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (100x100 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • Подставка

        Наклон
        -3/10  градусов

      • Мощность

        В активном режиме
        8,76 Вт (типич., метод проверки EnergyStar 6.0)
        В режиме ожидания
        0,5 Вт (станд.)
        В выключенном состоянии
        0,5 Вт (станд.)
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Встроенный
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        437 x 338 x 170  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        437 x 273 x 48  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        481 x 350 x 103  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        2,15  кг
        Изделие без подставки (кг)
        1,94  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        3,00  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами
        30 000  часов

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • RoHS
        • Не содержит свинца
        • Не содержит ртуть
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • BSMI
        • Маркировка CE
        • cETLus
        • FCC класс B
        • GOST
        • PSB
        • SASO
        • SEMKO
        • TUV/ISO9241-307
        • WEEE

      • Корпус

        цвет
        Черный
        Отделка
        Матовая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

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