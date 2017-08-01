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Больше не доступен

ЖК-монитор

193V5LSB2/01

4.3

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

Оцените яркие изображения с этим LED-дисплеем Philips. Компактный дизайн и крепление VESA позволят создать идеальную рабочую конфигурацию. Отличный выбор!

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Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

  • V Line

  • 47 см (18,5")

Светодиодная LED-технология для ярких цветов

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

Компактная конструкция экономит место

Технические характеристики

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Отзывы

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4.3

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

01/08/2017

Україна

Україна

Хороший качественный монитор

Недорогой, но очень качественный монитор. Хорошая цветопередача. Отличное решение для дома или офиса. Пользуемся уже четвёртый год, без нареканий

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 193V5LSB2 LCD monitor

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 193V5LSB2 LCD monitor

23/11/2020

Україна

Україна

hdmi подключение

хорошая модель с разрешением 1920х1080 в комплекте с кабелем hdmi

Плюсы

hdmi кабель

Минусы

тускловатые цвета

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 233V5LSB2 ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

Дата пользования 2018-11-22

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 233V5LSB2 ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

Дата пользования 2018-11-22

12/03/2020

Україна

Україна

работает до сих пор

Купил из за HDMI кабеля в комплекте и двух видео входов.

Плюсы

HDMI

Минусы

блёклые цвета

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 233V5LSB2 ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

Дата пользования 2018-03-12

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 233V5LSB2 ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

Дата пользования 2018-03-12

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