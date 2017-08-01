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Больше не доступен
193V5LSB2/01
Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
Оцените яркие изображения с этим LED-дисплеем Philips. Компактный дизайн и крепление VESA позволят создать идеальную рабочую конфигурацию. Отличный выбор!
V Line
47 см (18,5")
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.
4.3
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
guitarist
01/08/2017
Україна
Хороший качественный монитор
Недорогой, но очень качественный монитор. Хорошая цветопередача. Отличное решение для дома или офиса. Пользуемся уже четвёртый год, без нареканий
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 193V5LSB2 LCD monitor
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 193V5LSB2 LCD monitor
РАКсказал
23/11/2020
Україна
hdmi подключение
хорошая модель с разрешением 1920х1080 в комплекте с кабелем hdmi
Плюсы
hdmi кабель
Минусы
тускловатые цвета
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 233V5LSB2 ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite
Дата пользования 2018-11-22
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 233V5LSB2 ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite
Дата пользования 2018-11-22
PHILIPS навсегда
12/03/2020
Україна
работает до сих пор
Купил из за HDMI кабеля в комплекте и двух видео входов.
Плюсы
HDMI
Минусы
блёклые цвета
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 233V5LSB2 ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite
Дата пользования 2018-03-12
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 233V5LSB2 ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite
Дата пользования 2018-03-12