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  • Производительность и экологичность
  • Производительность и экологичность
  • Производительность и экологичность

Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор, LED-подсветка

19S4LSB/00

Производительность и экологичность
LED-дисплей от Philips на 25 % состоит из вторично переработанного материала, а корпус не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность
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благодаря энергоэффективному LED-дисплею

Производительность и экологичность

  • S Line

  • 48,3 см (19")

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Технология SmartImage для удобной настройки изображения

Технология SmartImage для удобной настройки изображения

SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

SmartContrast усиливает насыщенность оттенков черного

SmartContrast усиливает насыщенность оттенков черного

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Технические характеристики

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