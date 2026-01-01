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Больше не доступен
220V3LSB/00
Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения
Благодаря стильному плоскому дисплею вы получите огромное удовольствие от просмотра. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения... кажется, выбор очевиден!
V Line
55,9 см (22")
Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
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