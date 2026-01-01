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Больше не доступен

ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

220V4LAB/00

Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

Оцените яркое и реалистичное светодиодное LED-изображение и стильный глянцевый корпус. Стерео АС и функция SmartControl Lite. Выбор очевиден!

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со стерео АС

Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения

  • V Line

  • 55,9 см (22")

Светодиодная LED-технология для ярких цветов

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Мощный звук благодаря мощности АС 2x2 Вт (среднекв.)

Звук стереокачества для всех мультимедийных приложений и социальных сетей. Эти встроенные АС не только обеспечивают превосходный звук, но и помогают избавиться от спутанных кабелей и сэкономить место на рабочем столе.

Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

Технические характеристики

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