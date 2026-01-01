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Больше не доступен

ЖК-монитор

220V8/00

Яркие и четкие изображения без границ

Широкоугольный монитор Philips V Line позволяет просматривать контент на новом уровне и располагает широким рядом полезных функций. Такие функции, как антиблик, режим LowBlue и предотвращение мерцания, снизят нагрузку на глаза.

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Яркие и четкие изображения без границ

  • V Line

  • 22 (диагональ 54,6 см/21,5")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Технология SmartImage для удобной настройки изображения

SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Время отклика соответствует значению SmartResponse

  2. Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.