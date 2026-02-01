Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
220V8/00
Яскраве, чітке зображення без обмежень
Монітор Philips лінійки V з широким кутом огляду пропонує перегляд без обмежень і є чудовим надбанням із необхідними функціями. А завдяки таким функціям, як зменшення відблиску, режим LowBlue та відсутність мерехтіння, очі не втомлюються під час роботи.
Лінійка V
22 (21,5 дюйма / 54,6 см по діагоналі)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage – це ексклюзивна найсучасніша технологія Philips, що аналізує відображуваний на екрані вміст та забезпечує оптимізоване відтворення зображення. Цей зручний користувацький інтерфейс дозволяє вибирати різні режими (наприклад, "Офіс", "Фото", "Фільм", "Гра", "Економія енергії" тощо) відповідно від застосування. Залежно від вибору режиму SmartImage динамічно оптимізує контрастність, насиченість кольорів та чіткість зображення та відео для найкращого відтворення. А спеціальний економний режим пропонує значну економію електроенергії. Усе це у реальному часі натисненням однієї кнопки!
У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.
Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.
Відгуки
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.