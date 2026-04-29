Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Мониторы
Все серии
ЖК-монитор, LED-подсветка
Больше не доступен
Поддержка
221S3UCS/00
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
ПО SmartControl
Брошюра
Инструкция по эксплуатации
Все (3)
Забыт PIN-код для функции защиты от кражи. Что делать?
Какой порт следует использовать: USB 2.0 или USB 3.0?
Можно ли использовать компьютер с ОС Linux/Apple (операционными системами, отличными от Windows)
Операционной системе, установленной на ноутбуке, не удается распознать монитор.
Элементы меню в полноэкранном режиме выглядят поврежденными/смазанными.
Связаться с Philips
Мы готовы помочь