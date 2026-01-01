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Больше не доступен

ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

223V5QSB6/00

Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

Наслаждайтесь реалистичным LED-изображением на дисплее Philips с функцией SmartControl Lite. Выбор очевиден!

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Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

  • V Line

  • 54,6 см (21,5")

Дисплей AH-IPS обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол обзора

В дисплеях AH-IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи AH-IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Крепление VESA для гибкости при установке

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Технические характеристики

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