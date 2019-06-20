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Больше не доступен

ЖК-монитор с функцией SmartImage Lite

224E5QHAB/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Реалистичное изображение на дисплее AH-IPS

Стильный дисплей Philips с ультратонкой рамкой и экраном AH-IPS позволяет насладиться потрясающим реалистичным изображением. Благодаря технологии Mobile HD Link к дисплею можно подключить смартфон.

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с ультратонкой рамкой, MHL

Реалистичное изображение на дисплее AH-IPS

  • Ультратонкая рамка

  • 54,6 см (21,5")

  • MHL

Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.

Дисплей AH-IPS обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол обзора

В дисплеях AH-IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи AH-IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

TrueVision обеспечивает профессиональное качество изображения

TrueVision — это технология, разработанная компанией Philips для обеспечения превосходного качества изображения. Это достигается за счет использования усовершенствованного алгоритма для тестирования и калибровки дисплея монитора. Только Philips гарантирует точную настройку мониторов TrueVision по этому методу для неизменно высокого качества изображения и цветопередачи.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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1

20/06/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор

Якісний гарний монітор, з хорошою матрицею і відкликом.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 234E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 234E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite

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Примечания

  1. Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.

  2. Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.

  3. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.