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Больше не доступен
224E5QHAB/00
Реалистичное изображение на дисплее AH-IPS
Стильный дисплей Philips с ультратонкой рамкой и экраном AH-IPS позволяет насладиться потрясающим реалистичным изображением. Благодаря технологии Mobile HD Link к дисплею можно подключить смартфон.
Ультратонкая рамка
54,6 см (21,5")
MHL
Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.
В дисплеях AH-IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи AH-IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
TrueVision — это технология, разработанная компанией Philips для обеспечения превосходного качества изображения. Это достигается за счет использования усовершенствованного алгоритма для тестирования и калибровки дисплея монитора. Только Philips гарантирует точную настройку мониторов TrueVision по этому методу для неизменно высокого качества изображения и цветопередачи.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Yulian
20/06/2019
Україна
Чудовий монітор
Якісний гарний монітор, з хорошою матрицею і відкликом.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 234E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 234E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite
Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
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