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Більше не доступний
224E5QHAB/00
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Yulian
20/06/2019
Україна
Чудовий монітор
Якісний гарний монітор, з хорошою матрицею і відкликом.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 234E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 234E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite
Łukasz44
08/07/2014
Polska
Super Monitorek
Bardzo dobra jakość w stosunku do ceny. pięknie wykonany. Łatwy w obsłudze.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 234E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 234E5QHAB LCD monitor with SmartImage lite