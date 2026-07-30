SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД

SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.