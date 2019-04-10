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  • Высокопроизводительный IPS-дисплей
  • Высокопроизводительный IPS-дисплей
  • Высокопроизводительный IPS-дисплей
  • Высокопроизводительный IPS-дисплей
  • Высокопроизводительный IPS-дисплей
  • Высокопроизводительный IPS-дисплей

Больше не доступен

ЖК-монитор IPS, LED-подсветка

227E4QHAD/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Высокопроизводительный IPS-дисплей
Наслаждайтесь великолепным качеством светодиодного изображения с натуральной цветопередачей на элегантном тонком IPS-дисплее с широким углом обзора. Оснащен стерео АС и разъемом HDMI — все, что нужно для развлечений!
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со стерео АС

Высокопроизводительный IPS-дисплей

  • E Line

  • 54,6 см (21,5")

  • Дисплей Full HD

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД

SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.

HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

HDMI-ready для развлечений в формате Full HD

Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Повністю задоволений

Працюю за цим монітором. Хороша передача кольорів.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

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