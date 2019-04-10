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Більше не доступний
227E4QHAD/00
Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).
Тепер Ви можете насолоджуватися усіма мультимедійними та соціальними програмами зі стереозвуком. Ці вбудовані динаміки не лише чудово звучать, а й допомагають позбутися скупчення зовнішніх дротів та економлять цінне місце на робочому столі.
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Korben1
10/04/2019
Україна
Повністю задоволений
Працюю за цим монітором. Хороша передача кольорів.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
Robee
22/09/2013
Polska
U PHILIPSA wciąż bez zmian; doskonała jakość wspaniała cena
No to po kolei: matryca IPS rządzi. Fantastyczna ostrość, kolory naturalne, brak zauważalnego smużenia. Obraz jest idealny nawet na ustawieniach standardowych. Dźwięk z głośniczków wbudowanych akceptowalny. Jedyne zastrzeżenia to wątpliwa funkcjonalność dotykowych przycisków funkcyjnych ale czego się nie robi dla designu. Ja to rozumiem i akceptuję. I jeszcze raz podkreślam jakość obrazu a w monitorze chyba o to chodzi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 227E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 227E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
JIPA
30/08/2013
Česká republika
Tento monitor naprosto předčil mé očekávání.
Při instalaci jsem sice podle instalační příručky nezvládl správné nastavení obrazu do celého farmátu obrazovky, ale zavčas pomohl zkušenější kolega. Od té doby naprostá spokojenost: Monitor je naprosto spolehlivý, barevné podání dokonalé bez rušivých odlesků v celé ploše. Přiznávám zde, že na mne stále působí jako umělecké dílo (design i zobrazené snímky) a mistrovský nástroj, na nějž lze s přibývající zkušeností zahrát vždy o něco lépe. Při nedávné koupi nové televize pak volba byla jednoznačná - opět PHILIPS (37 PFL 3507/H). Bohužel zde se vyskytla závada, spouštěcí tlačítko na dálkovém ovladači pouze rozblikalo červený indikátor na TV. Záruční opravna v Teplicích problém odstranila včas a k naší naprosté spokojenosti.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 227E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 227E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight