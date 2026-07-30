Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
227E4QSD/00
E Line
54,6 см (21,5")
Дисплей Full HD
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.
SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.
Отзывы