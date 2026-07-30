КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Высокопроизводительный IPS-дисплей
  • Высокопроизводительный IPS-дисплей
  • Высокопроизводительный IPS-дисплей
  • Высокопроизводительный IPS-дисплей

Больше не доступен

ЖК-монитор IPS, LED-подсветка

227E4QSD/00

Высокопроизводительный IPS-дисплей
Наслаждайтесь изумительным качеством светодиодным изображения на этом IPS-дисплее с широким углом обзора. Элегантный тонкий дизайн и функция SmartImage Lite. Выбор очевиден!
Посмотреть все преимущества

для яркого, живого изображения

Высокопроизводительный IPS-дисплей

  • E Line

  • 54,6 см (21,5")

  • Дисплей Full HD

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

SmartImage Lite для улучшения изображения на ЖКД

SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.

Простая настройка характеристик дисплея с помощью SmartControl Lite

SmartControl Lite — программное обеспечение нового поколения для управления монитором с поддержкой 3D изображения. Графический интерфейс позволяет пользователю выполнять тонкую настройку различных параметров монитора, таких как "Цвет", "Яркость", "Калибровка экрана", "Multi-media", "Управление идентификатором" и т. д. с помощью мыши.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.