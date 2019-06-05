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Більше не доступний

227E4QSD IPS LCD monitor, LED backlight

227E4QSD/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
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Екологічно безпечний дисплей без ртуті

Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

Вишукана, тонка конструкція доповнює домашній інтер’єр

Низький рівень споживання енергії зменшує рахунки за електроенергію

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/06/2019

България

България

Отличен монитор

Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

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