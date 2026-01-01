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ЖК-монитор

227E7QDSB/00

Яркие цвета, высокая четкость

Превосходный дисплей с широким углом обзора воспроизводит яркие цвета и четкие детали. Благодаря элегантному дизайну он прекрасно дополнит интерьер любого дома или офисного помещения.

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и элегантный дизайн

Яркие цвета, высокая четкость

  • E Line

  • 22 (диагональ 54,6 см/21,5")

  • Full HD (1920 x 1080)

Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

Дисплей с монолитной панелью и тонкой рамкой для безграничных возможностей отображения

Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

SmartContrast для глубоких оттенков черного и повышенной детализации

SmartContrast для глубоких оттенков черного и повышенной детализации

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.

  2. Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.

  3. Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.

  4. Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortiun.org

  5. Логотип/товарный знак "AH-IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  6. Время отклика Smart Response является оптимальным значением, полученным в ходе тестов GtG (серый к серому) или BW (черный к белому).