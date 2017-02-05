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227E7QDSB LCD monitor

227E7QDSB/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

Менше навантаження на очі завдяки технології без мерехтіння

У зв’язку з особливістю керування яскравістю на екранах зі світлодіодним підсвічуванням зображення може мерехтіти, що втомлює очі. Технологія без мерехтіння Philips застосовує нове рішення для регулювання яскравості та зменшення мерехтіння для більш комфортного перегляду.

SmartContrast для деталей із глибокими рівнями чорного

SmartContrast для деталей із глибокими рівнями чорного

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Перевірений покупець

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 237E7QDSB Monitor LCD

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 237E7QDSB Monitor LCD

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