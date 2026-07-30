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Больше не доступен
231P4QPYKEB/00
P Line
58,4 см (23")
Дисплей Full HD
PowerSensor является встроенным "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 80 % и значительно увеличить срок службы монитора
В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Встроенная веб-камера и микрофон позволяет вам видеть своих коллег и клиентов и общаться с ними. Это простое решение обеспечивает совместную работу и обмен данными, экономит драгоценное время и расходы на командировки.
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