Сенсор ErgoSensor помогает работать без вреда для здоровья

Компания Philips убеждена, что работа должна подстраиваться под людей, а не наоборот. Для того чтобы ваше рабочее место было более продуктивным и не вредило здоровью, Philips разработала первую в мире инновационную технологию ErgoSensor. Оснащенные ею мониторы определяют поведение пользователя в точных цифрах. Технология ErgoSensor предлагает пользователям рекомендации по выбору эргономичной позы перед компьютером и помогает выбирать оптимальное положение шеи и расстояние для просмотра, а также напоминает сделать перерыв. Кроме того, если пользователя нет перед компьютером, она отключает монитор, что помогает снизить расход энергии до 80%.