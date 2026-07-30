КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Первый в мире монитор ErgoSensor
  • Первый в мире монитор ErgoSensor
  • Первый в мире монитор ErgoSensor
  • Первый в мире монитор ErgoSensor
  • Первый в мире монитор ErgoSensor
  • Первый в мире монитор ErgoSensor
  • Первый в мире монитор ErgoSensor
  • Первый в мире монитор ErgoSensor

Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор IPS, LED-подсветка

231P4QRYES/00

Первый в мире монитор ErgoSensor
Инновационный монитор Philips ErgoSensor — это первый в мире "умный" дисплей, который может подсказать, как правильно сидеть за компьютером
Посмотреть все преимущества

для продуктивной работы без вреда для здоровья

Первый в мире монитор ErgoSensor

  • P Line

  • 58,4 см (23")

  • Дисплей Full HD

Сенсор ErgoSensor помогает работать без вреда для здоровья

Компания Philips убеждена, что работа должна подстраиваться под людей, а не наоборот. Для того чтобы ваше рабочее место было более продуктивным и не вредило здоровью, Philips разработала первую в мире инновационную технологию ErgoSensor. Оснащенные ею мониторы определяют поведение пользователя в точных цифрах. Технология ErgoSensor предлагает пользователям рекомендации по выбору эргономичной позы перед компьютером и помогает выбирать оптимальное положение шеи и расстояние для просмотра, а также напоминает сделать перерыв. Кроме того, если пользователя нет перед компьютером, она отключает монитор, что помогает снизить расход энергии до 80%.

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS LED с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

DisplayPort позволяет передавать изображение и звук по одному длинному кабелю

Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.