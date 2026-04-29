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Brilliance ЖК-монитор IPS, LED-подсветка
Больше не доступен
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Брошюра
Уведомление о сертификации TCO - English (US)
Все (5)
Будет ли эта функция работать, если часть лица закрыта шарфом, шляпой и пр.?
Будет ли эта функция работать, если я ношу контактные линзы, и что будет, если контактные линзы цветные?
Политика в отношении дефектов пикселей на мониторах
Что произойдет, если по медицинским причинам на одном глазу я ношу повязку?
Забыт PIN-код для функции защиты от кражи. Что делать?
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