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  • Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD
  • Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD
  • Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD
  • Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD
  • Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD
  • Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD
  • Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD
  • Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD

Больше не доступен

ЖК-монитор, LED-подсветка

231TE4LB/00

Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD
Philips Motivo Full HD — великолепный монитор для мультимедийных развлечений. Оснащен цифровым ТВ-тюнером, входом HDMI и гарантирует мощный звук. Отличный выбор!
Посмотреть все преимущества

благодаря DTV-тюнеру

Смотрите телепередачи на LED-мониторе Full HD

  • Motivo

  • 58,4 см (23")

  • Дисплей Full HD

Светодиодная технология для естественных цветов

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Встроенный цифровой ТВ-тюнер для просмотра телепрограмм на мониторе ПК

Цифровой телетюнер, встроенный в монитор, для приема высококачественного телесигнала из разных источников.

Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

Full HD ЖК-дисплей с разрешением 1920x1080p

ЖК-дисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080р — самое высокое из всех разрешений HD-источников, обеспечивающее изображение наилучшего качества. Это настоящий дисплей будущего, который может принимать сигналы с разрешением 1080р со всех источников, включая самые современные, такие как Blu-ray и современные игровые приставки HD. Значительно улучшенная обработка сигнала позволяет поддерживать его более высокое качество и разрешение. Все это создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания и потрясающими цветами и яркостью.

Технические характеристики

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