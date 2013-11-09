КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Більше не доступний

231TE4LB LCD monitor, LED backlight

231TE4LB/00

3.5
| (6) Відгуки
Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.5

з 5

6

Відгуки

3
2

09/11/2013

Polska

Polska

bardzo dobry TV

SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania

doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

03/09/2012

Polska

Polska

nic dodać nic ująć

Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.