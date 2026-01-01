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Больше не доступен
234E5QHAW/00
Реалистичное изображение на дисплее AH-IPS
Стильный дисплей Philips с ультратонкой рамкой и экраном AH-IPS позволяет насладиться потрясающим реалистичным изображением. Благодаря технологии Mobile HD Link к дисплею можно подключить смартфон.
Ультратонкая рамка
58,4 см (23")
MHL
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Отзывы
Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
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