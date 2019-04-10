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Больше не доступен
237E4QHAD/00
E Line
58,4 см (23")
Технология MHL
Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
SmartImage Lite — это уникальные и самые современные технологии Philips, которые анализируют отображаемое на экране. В зависимости от выбранной пользователем схемы, SmartImage Lite динамически улучшает контраст, насыщенность и резкость изображений и видеозаписей, а также отображение текста в текстовых приложениях для создания изображения исключительного качества — и все это в режиме реального времени и одним нажатием кнопки.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Korben1
10/04/2019
Україна
Повністю задоволений
Працюю за цим монітором. Хороша передача кольорів.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight
Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.