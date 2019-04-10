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Більше не доступний

237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

237E4QHAD/00

4.8
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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Вишукана, тонка конструкція доповнює домашній інтер’єр

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Повністю задоволений

Працюю за цим монітором. Хороша передача кольорів.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 237E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

U PHILIPSA wciąż bez zmian; doskonała jakość wspaniała cena

No to po kolei: matryca IPS rządzi. Fantastyczna ostrość, kolory naturalne, brak zauważalnego smużenia. Obraz jest idealny nawet na ustawieniach standardowych. Dźwięk z głośniczków wbudowanych akceptowalny. Jedyne zastrzeżenia to wątpliwa funkcjonalność dotykowych przycisków funkcyjnych ale czego się nie robi dla designu. Ja to rozumiem i akceptuję. I jeszcze raz podkreślam jakość obrazu a w monitorze chyba o to chodzi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 227E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 227E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

30/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento monitor naprosto předčil mé očekávání.

Při instalaci jsem sice podle instalační příručky nezvládl správné nastavení obrazu do celého farmátu obrazovky, ale zavčas pomohl zkušenější kolega. Od té doby naprostá spokojenost: Monitor je naprosto spolehlivý, barevné podání dokonalé bez rušivých odlesků v celé ploše. Přiznávám zde, že na mne stále působí jako umělecké dílo (design i zobrazené snímky) a mistrovský nástroj, na nějž lze s přibývající zkušeností zahrát vždy o něco lépe. Při nedávné koupi nové televize pak volba byla jednoznačná - opět PHILIPS (37 PFL 3507/H). Bohužel zde se vyskytla závada, spouštěcí tlačítko na dálkovém ovladači pouze rozblikalo červený indikátor na TV. Záruční opravna v Teplicích problém odstranila včas a k naší naprosté spokojenosti.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 227E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 227E4QHAD IPS LCD monitor, LED backlight

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