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Больше не доступен
240B7QPTEB/01
Четкое изображение высокого качества
Дисплей Philips PowerSensor на 85 % состоит из переработанного пластика, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность
B Line
24 (диагональ 61,1 см/24,1")
1920 x 1200 (WUXGA)
Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 70 % и значительно увеличить срок службы монитора.
В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Выход DisplayPort позволяет подключить к ПК различные дисплеи с высоким разрешением с помощью одного кабеля от первого дисплея. Возможность шлейфового соединения нескольких дисплеев обеспечивает свободный рабочий стол без лишних проводов.
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Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
Время отклика соответствует значению SmartResponse