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Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор с технологией PowerSensor

240B7QPTEB/01

Четкое изображение высокого качества

Дисплей Philips PowerSensor на 85 % состоит из переработанного пластика, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность

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с технологией PowerSensor

Четкое изображение высокого качества

  • B Line

  • 24 (диагональ 61,1 см/24,1")

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor позволяет сократить расходы на электроэнергию на 70 %

Монитор PowerSensor оснащен "датчиком присутствия", который излучает и улавливает безопасные для человека инфракрасные импульсы, определяет присутствие пользователя и автоматически уменьшает яркость монитора, если пользователь не находится рядом. Эта технология позволяет снизить энергопотребление на 70 % и значительно увеличить срок службы монитора.

Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Выход DisplayPort для подключения дополнительных дисплеев

Выход DisplayPort позволяет подключить к ПК различные дисплеи с высоким разрешением с помощью одного кабеля от первого дисплея. Возможность шлейфового соединения нескольких дисплеев обеспечивает свободный рабочий стол без лишних проводов.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.

  3. Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2

  4. Время отклика соответствует значению SmartResponse