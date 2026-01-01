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Больше не доступен

ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

240V5QDAB/01

Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

Оцените яркое изображение на дисплее Philips с входом HDMI и акустической стереосистемой. Выбор очевиден!

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со стерео АС

Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

  • V Line

  • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")

Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-ADS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-ADS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse