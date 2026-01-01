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Больше не доступен

ЖК-монитор с функцией SmartControl Lite

240V5QDSB/01

Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

Оцените яркое изображение на дисплее Philips с HDMI и функцией SmartControl Lite. Выбор очевиден!

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Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача

  • V Line

  • 24 (диагональ 60,5 см/23,8")

Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

Технология IPS-ADS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-ADS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-ADS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

Крепление VESA для гибкости при установке

Технические характеристики

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Примечания

  1. Логотип/товарный знак "IPS" и применимые патенты на технологии являются собственностью соответствующих владельцев.

  2. Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.

  3. Время отклика соответствует значению SmartResponse