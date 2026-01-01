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Больше не доступен
240V5QDSB/01
Отличное качество светодиодного изображения и яркая цветопередача
Оцените яркое изображение на дисплее Philips с HDMI и функцией SmartControl Lite. Выбор очевиден!
V Line
24 (диагональ 60,5 см/23,8")
В IPS-ADS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-ADS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.
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Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.
Время отклика соответствует значению SmartResponse