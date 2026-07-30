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  • Производительность и экологичность
  • Производительность и экологичность
  • Производительность и экологичность
  • Производительность и экологичность
  • Производительность и экологичность

Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор, LED-подсветка

241S4LCB/00

Производительность и экологичность
Эргономичный LED-дисплей Philips на 25 % состоит из переработанных материалов, а его корпус не содержит ПВХ и бромсодержащего антипирена — идеальное решение для тех, кто ценит высокую производительность и экологичность
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благодаря энергоэффективному эргономичному LED-дисплею

Производительность и экологичность

  • S Line

  • 24" (61 см)

  • Дисплей Full HD

Технология светодиодной подсветки обеспечивает естественность цветопередачи

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

Малое расстояние между рамкой и столом для максимально комфортного чтения

Малое расстояние между рамкой и столом для максимально комфортного чтения

Благодаря усовершенствованной подставке SmartErgoBase монитор Philips можно опустить практически до уровня стола и оптимально отрегулировать угол обзора. Малое расстояние между рамкой и столом — идеальное решение для тех, кто за компьютером использует очки с бифокальными, трифокальными или прогрессивными линзами. Кроме того такая конструкция позволяет пользователям с очень разным ростом менять угол и высоту монитора под себя, сокращая усталость и напряжение при работе.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.