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Monitor ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

Больше не доступен

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MonitorЖК-монитор с технологией SmoothTouch

242B9T/00

Monitor ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

Больше не доступен

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ПО и драйверы

Руководство с инструкциями

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 18 December 2024

Драйверы Windows 8 - English (US)

  • версия: 242B9T
  • ZIP файл, 9.5 kB
  • 18 April 2019

Инструкции и документация

Уведомление о сертификации TCO - English (US)

  • PDF файл, 101.2 kB
  • 13 June 2023

Краткое руководство

  • PDF файл, 4.9 MB
  • 27 December 2024

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