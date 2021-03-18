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  • Energy Label Europe E
    Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
  • Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

Більше не доступний

MonitorРК-монітор із SmoothTouch

242B9T/00

4.7
| (6) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування із чудовим підвищенням продуктивності.
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Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch

  • Лінійка B

  • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Дисплей SmoothTouch для природної, швидкої відповіді на дотик

Дисплей SmoothTouch для природної, швидкої відповіді на дотик

Цей дисплей Philips використовує проекційно-ємнісну 10-точкову сенсорну технологію для швидкої відповіді. Можна користуватися усіма новими можливостями сенсорних додатків та оживити старіші додатки. Друкуйте сенсорним методом 10 пальцями або грайте в захоплюючі інтерактивні ігри з друзями. Співпрацюйте з колегами інтерактивно на роботі чи у школі і підвищуйте продуктивність та ефективність.

Передня поверхня монітора відповідає стандарту IP54 щодо захисту від води та пилу

Передня поверхня монітора відповідає стандарту IP54 щодо захисту від води та пилу

Для недосконалого середовища потрібен монітор, який витримує щоденні бризки води та пил. Класи захисту від пилу та вологи (IP), визначені в міжнародному стандарті IEC/EN 60529, використовуються для визначення рівнів ефективності захисту електричних компонентів від сторонніх предметів та вологи. Цей дисплей Philips відповідає міжнародному класу захисту від пилу та вологи (IP) – він стійкий до бризок води та пилу, що спостерігається щодня.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

6

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

18/03/2021

Polska

Polska

Monitor jest super

Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.

Плюси

Dobry obraz, stosunkowo niska cena

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Плюси

Má vše a ještě něco navíc

Мінуси

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

28/05/2023

Magyarország

Magyarország

Перевірений покупець

Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra

Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.

Плюси

Képminőség, külső megjelenés

Мінуси

Nem tapasztaltam ilyet.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

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      Примітки

      1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

      2. Матеріал і щільність рукавички: нітрил (0,15 мм), бавовна (0,31 мм), хлорований поліетилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)

      3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      4. Щоб дізнатися більше про підтримку функції сенсорного керування операційними системами, див. розділ "SmoothTouch" у посібнику користувача.

      5. Швидке заряджання відповідає стандарту USB BC 1.2

      6. Рейтинг EPEAT дійсний лише там, де Philips реєструє виріб. Щоб дізнатися про стан реєстрації у своїй країні, відвідайте веб-сайт https://www.epeat.net/.

      7. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.