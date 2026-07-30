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  • Brilliance ЖК-монитор с функцией SmartImage Game
    Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр
  • Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр
  • Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр
  • Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр
  • Brilliance ЖК-монитор с функцией SmartImage Game
    Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр
  • Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр
  • Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр
  • Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр

Больше не доступен

BrillianceЖК-монитор с функцией SmartImage Game

242G5DJEB/00

Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр
Изображение на современном игровом дисплее Philips обновляется с частотой 144 кадра в секунду, обеспечивая плавный, четкий видеоряд. С помощью режима SmartFrame можно выделять определенные области на экране. Специальные игровые предустановки и специальная клавиатура позволяют полностью контролировать процесс игры.
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Частота обновления 144 Гц — оптимально для игр

  • 144 Гц

  • 24" (61 см)

Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение и высокое качество

Частота обновления 144 Гц обеспечивает плавное отображение и высокое качество

Для интенсивного гейминга требуется максимально четкий и плавный видеоряд. Этот дисплей Philips обеспечивает частоту обновления 144 кадров в секунду, что в 2,4 раза выше в сравнении с обычными дисплеями, на которых изображение противника на экране может перемещаться рывками, не давая навести прицел. Частота обновления 144 Гц делает движения противника на дисплее невероятно плавными и легко отслеживаемыми кадр за кадром, помогая вам прицелиться. Минимальная задержка ввода и отсутствие прерывистости изображения делают этот игровой дисплей Philips потрясающим компаньоном для битв.

Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.

Игровой режим SmartImage специально для геймеров

Игровой режим SmartImage специально для геймеров

Новый игровой дисплей Philips отличается удобным доступом к экранному меню с множеством различных настроек специально для геймеров. Режим FPS (шутер от первого лица) улучшает отображение темных сцен, позволяя лучше видеть скрытые в темноте предметы. Режим Racing (для гоночных симуляторов) увеличивает время отклика дисплея, повышает цветопередачу и улучшает изображение. Режим RTS (стратегия в реальном времени) имеет специальный режим SmartFrame, позволяющий подсвечивать определенные области и изменять размер и качество изображения. Возможность сохранения двух пользовательских настроек для разных игр гарантирует превосходный результат.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Этот дисплей Philips поддерживает частоту обновления до 144 Гц при подключении через разъемы Dual-Link DVI и DisplayPort. Убедитесь, что ваша графическая карта поддерживает частоту обновления 144 Гц и что на ней установлен драйвер последней версии.

      2. По вопросам относительно поддержки частоты 144 Гц обращайтесь непосредственно к поставщику графической карты.

      3. Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.

      4. Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.

      5. Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.