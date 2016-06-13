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      ЖК-монитор

      243S5LSB/00

      Удобные функции и непревзойденное качество работы

      Корпус светодиодного LED-дисплея Philips не содержит ПВХ и бромсодержащий антипирен — идеальное решение для тех, кто ценит экологичность

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      ЖК-монитор

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      ЖК-монитор

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      Удобные функции и непревзойденное качество работы

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      • S Line
      • 24 (видимая область 59,9 см/23,6")
      • Full HD (1920 x 1080)
      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

      Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

      Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

      Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

      Светодиодная LED-технология для ярких цветов

      Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

      Экологически безопасный дисплей без содержания ртути

      Мониторы Philips со светодиодной подсветкой не содержат ртути — одного из самых токсичных материалов, оказывающего негативное воздействие на людей и животных. Этот факт снижает негативное воздействие монитора на окружающую среду от момента его производства до утилизации.

      • Взаимодействие

        Вход сигнала
        • VGA (аналоговый)
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому

      • Изображение/дисплей

        Размер панели
        23,6 дюйма/59,9 см
        Формат изображения
        16:9
        Тип ЖК-панели
        TFT-ЖКД
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Шаг пикселей
        0,272 x 0,272 мм
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        250  кд/м²
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        SmartContrast
        10 000 000:1
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Угол просмотра
        • 170º (Г) / 160º (В)
        • @ C/R > 10
        Рабочая область просмотра
        521,28 (В) x 293,22 (Ш)
        Частота сканирования
        30–83 кГц (Г)/56–76 Гц (В)
        sRGB
        Да

      • Комфорт

        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8
        Удобство пользователя
        • Вкл./выкл. питание
        • Меню/ОК
        • Яркость/назад
        • 4:3 широкоформатный/вверх
        • Авто/вниз
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
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        • Упрощенный китайский
        • Шведский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (100x100 мм)

      • Подставка

        Наклон
        -5/20  градусов

      • Мощность

        Источник питания
        • Встроенный
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        В выключенном состоянии
        0,5 Вт (станд.)
        В активном режиме
        16,7 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0)
        В режиме ожидания
        0,5 Вт (станд.)
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)

      • Размеры

        Изделие с подставкой (мм)
        551 x 420 x 220  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        600 x 415 x 118  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        551 x 344 x 52  миллиметра

      • Вес

        Изделие с упаковкой (кг)
        5,00  кг
        Изделие с подставкой (кг)
        3,66  кг
        Изделие без подставки (кг)
        3,22  кг

      • Условия эксплуатации

        Высота
        Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)
        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Среднее время между отказами
        30 000  часов
        Относительная влажность
        20–80 %  %
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        • Не содержит ртуть
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • Маркировка CE
        • FCC класс B
        • SEMKO
        • Сертификация TCO
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • BSMI
        • PSB
        • RCM
        • УКРАИНСКИЙ
        • WEEE

      • Корпус

        цвет
        Черный
        Отделка
        Матовая (передняя панель)/текстурная (задняя панель)

      • Комплект поставки

        Кабели
        VGA, кабель питания
        Монитор с подставкой
        Да
        Пользовательская документация
        Да

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