КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Brilliance ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

Больше не доступен

Поддержка

BrillianceЖК-монитор со светодиодной подсветкой

248X3LFHSB/00

Brilliance ЖК-монитор со светодиодной подсветкой

Больше не доступен

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

ПО и драйверы

Драйверы Windows 7 - English (US)

  • версия: 248x3lfh
  • RAR файл, 16.8 kB
  • 7 December 2011

Драйверы Windows 7: скачать файл Readme - English (US)

  • версия: V1.0
  • PDF файл, 17.8 kB
  • 8 January 2024

Инструкции и документация

Брошюра

  • PDF файл, 807.4 kB
  • 29 April 2024

Инструкция по эксплуатации

  • PDF файл, 2.2 MB
  • 1 June 2023

Ответы на часто задаваемые вопросы

Связаться с Philips

Мы готовы помочь