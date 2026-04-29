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Brilliance ЖК-монитор со светодиодной подсветкой
Больше не доступен
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248X3LFHSB/00
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Брошюра
Инструкция по эксплуатации
Все (6)
Как изменить цветовую схему монитора?
Является ли экран ЖК-монитора устойчивым к появлению царапин?
Какова рекомендуемая частота обновления для ЖК-мониторов?
Как очищать поверхность ЖК-монитора?
Как настроить разрешение?
Что делать, если не удается правильно настроить параметры монитора?
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