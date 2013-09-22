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Більше не доступний

Brilliance 248X3LFHSB LCD monitor with LED backlight

248X3LFHSB/00

4
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
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Екологічно безпечний дисплей без ртуті

Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Główna zaleta to ta niebieska obwódka.

Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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