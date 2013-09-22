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Більше не доступний
248X3LFHSB/00
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
gisama
22/09/2013
Polska
Główna zaleta to ta niebieska obwódka.
Na pewno ten monitor mniej męczy oczy niż moje poprzednie monitory.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 248X3LFHSB Monitor LCD z podświetleniem LED