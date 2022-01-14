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Больше не доступен

4000 seriesУльтратонкий светодиодный LED TV

24PHS4022/12

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Ультратонкий светодиодный LED TV

Бесконечные развлечения: телевизор Philips 4000 воспроизводит качественное изображение на небольшом экране. Он достаточно компактный, чтобы его можно было легко и быстро переносить в разные комнаты, а минималистичный дизайн этого телевизора впишется в интерьер любого уголка вашего дома.

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с технологией Digital Crystal Clear

Ультратонкий светодиодный LED TV

  • 60 см (24")

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Компактный портативный телевизор: безграничные возможности развлечений

Благодаря этому стильному, легкому и компактному телевизору с малой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Установите его на кухне, следите за последними новостями, работая в гараже, или болейте за любимую команду во дворе за приготовлением барбекю. Портативный дизайн для безграничных возможностей развлечений!

Digital Crystal Clear: невероятно четкое изображение, которым хочется поделиться

Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.

Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже гарний телевізор

Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені

Плюсы

Зручно!:)

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата пользования 2020-01-14

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Дата пользования 2020-01-14

22/06/2019

Україна

Україна

Дуже зручний телевізор.

Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор

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Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.