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Больше не доступен
24PHS4022/12
Ультратонкий светодиодный LED TV
Бесконечные развлечения: телевизор Philips 4000 воспроизводит качественное изображение на небольшом экране. Он достаточно компактный, чтобы его можно было легко и быстро переносить в разные комнаты, а минималистичный дизайн этого телевизора впишется в интерьер любого уголка вашего дома.
60 см (24")
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Благодаря этому стильному, легкому и компактному телевизору с малой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Установите его на кухне, следите за последними новостями, работая в гараже, или болейте за любимую команду во дворе за приготовлением барбекю. Портативный дизайн для безграничных возможностей развлечений!
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Працює вже понад 7 років без ніяких нарікань і ми дуже задоволені
Плюсы
Зручно!:)
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата пользования 2020-01-14
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Дата пользования 2020-01-14
netseven
22/06/2019
Україна
Дуже зручний телевізор.
Дуже зручний телевізор з зрозумілим меню та відмінним звуком.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 series 24PHS4022 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.