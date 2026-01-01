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Больше не доступен
24PHS4031/12
Ультратонкий светодиодный LED TV
Стильный дизайн модели Philips 4000 с технологией Digital Crystal Clear сделает интерьер вашего дома еще более изысканным. Оцените качество изображения HEVC и чистоту звучания — развлечения без границ!
60 см (24")
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, фильмы, новостные передачи или соберитесь перед телевизором с друзьями — вас удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.
Изящный, современный, лаконичный дизайн. Неудивительно, что ультратонкий силуэт телевизора Philips притягивает к себе взгляд — это идеальное решение, которое прекрасно дополнит любой интерьер.
Picture Performance Index сочетает в себе технологию Philips для дисплеев и усовершенствованные техники обработки для улучшения качества каждого аспекта изображения: четкости, динамичных сцен, контрастности и цветопередачи. Независимо от источника вы сможете наслаждаться четким изображением с потрясающей детализацией, глубокими оттенками черного и яркими оттенками белого, а также насыщенными цветами и естественной цветопередачей.
Отзывы
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
(Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.