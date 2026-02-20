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24PHS4031/12
Больше не доступен
Как переупорядочить список каналов?
На экране телевизора видны горизонтальные или вертикальные полосы
Как изменить формат изображения?
Как переустановить каналы? [DVB-C/T]
Что делать, если телевизор перезагружается?
Что делать, если светодиодный индикатор на передней панели периодически мигает?
Что делать, если телевизор не включается?
Как подключить мышь и клавиатуру к телевизору1?
Что делать, если телевизор не реагирует на инфракрасный пульт дистанционного управления?
Что делать если не удается обновить программное обеспечение?
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-S]
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-C]
Как выяснить номер модели телевизора?
Как подключить Nintendo Wii?
Как подключить домашний кинотеатр к телевизору?
Что делать, если возникают проблемы с одним или несколькими каналами? [Сигнал DVB-T]
Что делать при появлении сообщения [Сервер Philips не найден] (Philips Server not found)?
Что делать, если не удается установить беспроводное подключение?
Как подключить к телевизору акустическую систему?
Обновление ПО телевизора Philips через USB (не Android)