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Більше не доступний
24PHS4031/12
Ультратонкий світлодіодний телевізор
Стильна конструкція телевізора Philips серії 4000 із технологією Digital Crystal Clear стане справді цінним надбанням у Вашому домі. Насолоджуйтеся якістю зображення HEVC та чистим звуком для розваг без зайвої метушні.
60 см (24 дюйми)
Світлодіодний телевізор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Тонкий. Надсучасний. Витончений. Точний. Ультратонкий силует Philips. Не повинно дивувати, що настільки тонкий пристрій може викликати стільки зацікавлення, зважаючи на те, наскільки витонченим елементом інтер’єру він може стати.
Темні, таємничі та надзвичайно міцні. Чорні тонкі підставки Philips виносять Ваш телевізор на інший рівень. Надійна конструкція у надтонкому дизайні чітко підкреслює витончений стиль Вашого нового телевізора. А зважаючи на їх міцність, дивує, як щось настільки маленьке може робити настільки багато.
Для природних зображень із будь-якого джерела компанія Philips створила технологію Digital Crystal Clear. Немає значення, що Ви дивитеся: свої улюблені шоу-програми, фільми, новини чи просто запросили кількох друзів на домашню вечірку – усе це принесе Вам задоволення завдяки оптимальній контрастності, кольору та чіткості.
4.7
з 5
11
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
30/06/2020
България
Чудесен продукт Много добро качество на картината
Чудесен продукт Много добро качество на картината. Много добре се представя спрямо цената и размерите си. Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране. Да, препоръчвам този продукт
Плюси
Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране.
Мінуси
не сме установили
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Дата використання 2018-06-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Дата використання 2018-06-30
Kožený
28/05/2019
Česká republika
pěkný, cenově dostupný, výborný obraz
Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Veselina70
22/04/2018
България
Този продукт има отлични характеристики и отлично качество!
Много съм доволна от качеството на продукта,а и от други Ваши продукти!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
На основі результатів програми тестування Ambilight у Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Австрії та Франції в період з 24 лютого 2023 року по 28 лютого 2025 року. Протягом цього періоду 99,91% учасників вирішили залишити свій Ambilight TV, незважаючи на можливість повернути його з повним відшкодуванням коштів без необхідності вказувати причину.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
(Philips) сумісний лише з певним програвачем Philips.