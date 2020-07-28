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Больше не доступен
272B8QJEB/01
Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения (среди которых USB-C, DisplayPort, HDMI), благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
Дисплей с глубиной цвета 10 бит обеспечивает насыщенную и глубокую цветопередачу в диапазоне 1,074 миллиарда цветов и 12-битовую обработку сигнала для создания естественного изображения без резких переходов и цветовых полос.
В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
28/07/2020
Україна
функції у іиробу супер
Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору
Плюсы
приємний екран, великий і гарний
Минусы
підставка трохи аби іншого формату
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 230B8QJEB РК-монітор
Дата пользования 2020-03-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 230B8QJEB РК-монітор
Дата пользования 2020-03-28