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272B8QJEB ЖК-монитор QHD

272B8QJEB/01

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

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Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

Кристально чистое изображение благодаря Quad HD 2560 x 1440 пикселей

Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пикселей. Дисплеи оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широкополосными портами подключения (среди которых USB-C, DisplayPort, HDMI), благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Дисплеи Philips обеспечат кристально чистое изображение всем и каждому: и взыскательным профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и специалистам по 3D-графике, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

1,074 млрд. цветов для плавного перехода тонов и детализации

1,074 млрд. цветов для плавного перехода тонов и детализации

Дисплей с глубиной цвета 10 бит обеспечивает насыщенную и глубокую цветопередачу в диапазоне 1,074 миллиарда цветов и 12-битовую обработку сигнала для создания естественного изображения без резких переходов и цветовых полос.

Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

Технология IPS: безупречные цвета и широкий угол обзора

В IPS-дисплеях используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра дисплея практически под любым углом, — даже при повороте на 90 градусов! По сравнению со стандартными TN-панелями IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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28/07/2020

Україна

Україна

функції у іиробу супер

Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору

Плюсы

приємний екран, великий і гарний

Минусы

підставка трохи аби іншого формату

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 230B8QJEB РК-монітор

Дата пользования 2020-03-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 230B8QJEB РК-монітор

Дата пользования 2020-03-28

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