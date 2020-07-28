Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
272B8QJEB/01
Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення Quad HD 2560x1440 або 2560x1080 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів, підсилених такими джерелами з високою пропускною здатністю, як USB-C, DisplayPort, HDMI. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM, для яких використовуються програми тривимірної графіки, чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях, – дисплеї Philips відтворюватимуть кришталево чітке зображення.
10-бітний дисплей відображає багату глибину кольорів завдяки 1,074 млрд. кольорів та 12-бітній внутрішній обробці для відтворення м’яких природних кольорів без градацій і колірних смуг.
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом – навіть у разі повертання на 90 градусів! Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
4.4
з 5
7
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
28/07/2020
Україна
функції у іиробу супер
Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору
Плюси
приємний екран, великий і гарний
Мінуси
підставка трохи аби іншого формату
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 230B8QJEB РК-монітор
Дата використання 2020-03-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 230B8QJEB РК-монітор
Дата використання 2020-03-28
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Плюси
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Дата використання 2020-05-04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Дата використання 2020-05-04
Cristian1972
29/01/2020
România
Перевірений покупець
imagine extraordinara
Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri
Плюси
posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara
Мінуси
meniul trebuia mai simplu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Дата використання 2019-12-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Дата використання 2019-12-29