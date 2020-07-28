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Більше не доступний

272B8QJEB QHD LCD monitor

272B8QJEB/01

4.4

| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Кришталево чітке зображення завдяки Quad HD 2560 x 1440 пікселів

Кришталево чітке зображення завдяки Quad HD 2560 x 1440 пікселів

Ці екрани Philips забезпечують кришталево чітке зображення Quad HD 2560x1440 або 2560x1080 пікселів. Ці нові дисплеї змусять зображення та графіку ожити завдяки використанню високоефективних панелей із високою щільністю пікселів, підсилених такими джерелами з високою пропускною здатністю, як USB-C, DisplayPort, HDMI. Незалежно від того, що саме вам потрібно: надзвичайно деталізовані дані для рішень CAD-CAM, для яких використовуються програми тривимірної графіки, чи фінансові майстри з роботи у величезних електронних таблицях, – дисплеї Philips відтворюватимуть кришталево чітке зображення.

1,074 млрд. кольорів для м’яких градацій кольорів та деталей

1,074 млрд. кольорів для м’яких градацій кольорів та деталей

10-бітний дисплей відображає багату глибину кольорів завдяки 1,074 млрд. кольорів та 12-бітній внутрішній обробці для відтворення м’яких природних кольорів без градацій і колірних смуг.

Технологія IPS для повного спектру кольорів та широких кутів огляду

Технологія IPS для повного спектру кольорів та широких кутів огляду

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом – навіть у разі повертання на 90 градусів! Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чітке зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та веб-сторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

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Відгуки

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4.4

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

28/07/2020

Україна

Україна

функції у іиробу супер

Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору

Плюси

приємний екран, великий і гарний

Мінуси

підставка трохи аби іншого формату

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 230B8QJEB РК-монітор

Дата використання 2020-03-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 230B8QJEB РК-монітор

Дата використання 2020-03-28

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Плюси

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Дата використання 2020-05-04

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Дата використання 2020-05-04

29/01/2020

România

România

Перевірений покупець

imagine extraordinara

Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri

Плюси

posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara

Мінуси

meniul trebuia mai simplu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Дата використання 2019-12-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Дата використання 2019-12-29

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