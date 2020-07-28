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Больше не доступен
278E9QJAB/00
Потрясающие цвета, полное погружение
Испытайте эффект полного погружения с изогнутыми мониторами Philips. Изогнутый монитор E line 27" обеспечивает максимальное погружение благодаря превосходному качеству изображения Full HD. Технология расширенной цветовой палитры обеспечивает непревзойденное качество, благодаря которому изображение буквально оживает!
E Line
68,6 см (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Благодаря новому монитору Philips вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и быстрый отклик.
Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.
Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.
4.4
из 5
8
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Nillson
28/07/2020
Україна
Очень удобно работать и смотреть фильмы!
Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата пользования 2020-01-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата пользования 2020-01-28
ЕленаК82
12/11/2019
Україна
Отличный
Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Caroline
12/04/2019
Україна
Дуже класний продукт!!
Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Радиус изгиба дисплея в мм
Максимальное разрешение доступно при передаче сигнала через видеовходы HDMI и DP.
Время отклика соответствует значению SmartResponse
Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE1931
Advanced Micro Devices, Inc., 2020 г. Все права защищены. AMD, логотип AMD в виде стрелки, AMD FreeSync™ и их сочетание являются зарегистрированными товарными знаками компании Advanced Micro Devices, Inc. Другие названия товаров, используемые в этом документе, приведены исключительно с целью аутентификации и могут являться товарными знаками соответствующих компаний.
Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.