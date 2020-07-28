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Більше не доступний

РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

278E9QJAB/00

4.3

| (29) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

Дивовижні кольори, максимальний ефект занурення

Насолоджуйтеся переглядом зі справжнім ефектом занурення завдяки моніторам Philips із вигнутим екраном. 27-дюймовий монітор лінійки E із вигнутим екраном пропонує справді захоплюючий перегляд із дивовижною якістю зображення Full HD. Технологія Ultra Wide Color забезпечує якість кольорів, завдяки якій зображення оживає!

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Дивовижні кольори, максимальний ефект занурення

  • Лінійка E

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Плавне відтворення ігор без зусиль із технологією AMD FreeSync™

Під час відтворення гри не має бути жодних розривів чи спотворених кадрів. Із новим монітором Philips цього й не буде. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології AMD FreeSync™, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.

Дисплей із вузькою рамкою для бездоганного вигляду

Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.

Режим LowBlue для продуктивності і захисту очей

Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

29

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

28/07/2020

Україна

Україна

Очень удобно работать и смотреть фильмы!

Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата використання 2020-01-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Дата використання 2020-01-28

12/11/2019

Україна

Україна

Отличный

Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

12/04/2019

Україна

Україна

Дуже класний продукт!!

Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

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Примітки

  1. Радіус вигину дисплея у мм

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  4. Область NTSC на основі CIE1976

  5. Область sRGB на основі CIE1931

  6. Advanced Micro Devices, Inc., 2020. Усі права захищено. AMD, логотип AMD зі стрілкою, AMD FreeSync™ та комбінації цих знаків є товарними знаками компанії Advanced Micro Devices, Inc. Назви інших виробів, що використовуються в цій публікації, наведено лише для їхньої ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних компаній.

  7. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.