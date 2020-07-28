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Більше не доступний
278E9QJAB/00
Дивовижні кольори, максимальний ефект занурення
Насолоджуйтеся переглядом зі справжнім ефектом занурення завдяки моніторам Philips із вигнутим екраном. 27-дюймовий монітор лінійки E із вигнутим екраном пропонує справді захоплюючий перегляд із дивовижною якістю зображення Full HD. Технологія Ultra Wide Color забезпечує якість кольорів, завдяки якій зображення оживає!
Лінійка E
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Під час відтворення гри не має бути жодних розривів чи спотворених кадрів. Із новим монітором Philips цього й не буде. Насолоджуйтеся плавним відтворенням без дефектів практично за будь-якої частоти кадрів завдяки технології AMD FreeSync™, плавному швидкому оновленню та надшвидкому часу відповіді.
Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.
Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.
4.3
з 5
29
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Nillson
28/07/2020
Україна
Очень удобно работать и смотреть фильмы!
Использую где-то 7-9 месяцев и ни каких нареканий нет. Много быстрых настроек, чтобы подобрать оптимальное качество для просмотров фильмов. Плюс к всему этому можно настроить личные настройки для работы. А так же приветствую выход HDMI и джек для наушников для колонок.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата використання 2020-01-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Дата використання 2020-01-28
ЕленаК82
12/11/2019
Україна
Отличный
Купила монитор для работы. Боялась, что большой и будет не удобно. Но монитор превзошел все мои ожидания. Великолепный, стильный дизайн. Отлично и на столе и при креплении на стену. Очень удобно, глаза стали меньше уставать, да и малышня моя теперь мультики только тут смотрят, спасибо за встроенные динамики. Цветопередача шикарная. В общем, рекомендую всем своим знакомым.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 278E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Caroline
12/04/2019
Україна
Дуже класний продукт!!
Дуже гарний монітор, з крутим дизайном, чудові функції. Під великим враженням від покупки. Рекомендую!))
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9QJAB РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Радіус вигину дисплея у мм
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI або DP.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse
Область NTSC на основі CIE1976
Область sRGB на основі CIE1931
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Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.