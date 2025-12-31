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Больше не доступен
323E7QDAB/00
Расширение возможностей
Дисплей Philips расширяет возможности просмотра. Диагональ 32" и разрешение Full HD позволят полностью погрузиться в видеоигры и подарят максимальное удобство во время работы.
E Line
32 (видимая область 80 см/31,5")
1920 x 1080 (Full HD)
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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Кабели HDMI различаются в зависимости от региона и модели.
Время отклика соответствует значению SmartResponse